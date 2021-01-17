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بأكثر من 88 مليون ريال.. تنفيذ 5 مشروعات للمياه والخدمات البيئية بالباحة

بأكثر من 88 مليون ريال.. تنفيذ 5 مشروعات للمياه والخدمات البيئية بالباحة
http://almnatiq.net/?p=940425

بدأت الإدارة العامة لخِدْمات المياه بمنطقة الباحة تنفيذ 5 مشروعات للمياه والخدمات البيئية بلغت قيمتها الإجمالية حوالى 88.653.859 ريالاً لتصل محفظة المشاريع الجاري تنفيذها إلى 33 مشروعاً يبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 1.196.641.850 ريالاً، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المائية والبيئية المقدمة في الباحة ومختلف محافظات المنطقة.

وشدّد الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على حجم التطلعات والطموحات الكبيرة والمستمرة، الأمر الذي يحتم متابعة سير أعمال جميع المشروعات، لضمان تحقق أقصى درجات الجودة في تنفيذها، بالشكل الذي يوفر خدمات مثالية للمواطن والمقيم، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمناً وشاكراً للقيادة الرشيدة حرصها واهتمامها الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في كل مكان.

وأثنى على جهود وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحرصه واهتمامه بكل ما يخدم أهالي المنطقة من مشروعات بيئية ومائية وزراعية، ومنوهاً في هذا السياق بالعمل المقدم والمبذول من فرع المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة، وهو الملموس والملاحظ في الأعمال الميدانية في جميع محافظات الباحة.

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