ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 62 شخصا

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ذكرت الوكالة الوطنية للكوارث في إندونيسيا، الأحد، أن حصيلة القتلى جراء زلزال إقليم سولاويسي الغربية ارتفعت لتصل إلى 62 شخصا.

وبلغت قوة الزلزال 6.2 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث إن معظم الوفيات كانت في مدينة ماموجو، عاصمة الإقليم حيث تم تسجيل 47 من الوفيات، بينما تم العثور على 9 قتلى آخرين في منطقة ماجين المجاورة.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 826 حيث تمكن عمال الإنقاذ من انتشال المزيد من الجثث والناجين من أسفل أنقاض المنازل التي دمرها الزلزال الذي وقع الجمعة، في الساعة 0128 صباحا بالتوقيت المحلي، وتسبب في نزوح نحو 15 ألف شخص.

وقال “جاتي”: “تمت استعادة إمدادات الكهرباء في بعض أنحاء بلدتي ماجيني وماموجو ويمكن للمركبات الآن عبور الطريق الرئيسي الذي يربط بين البلدتين بعد أن قام أفراد عسكريون محليون بتطهير الطريق بمعدات ثقيلة”.