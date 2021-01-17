استشاري يقدم نصائح مهمة لحماية كبار السن من التعرض للكسور ‏خلال الشتاء

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يعد كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالكسور، لأنهم ‏معرضون للتعثر والانزلاقات مع ضعف عظامهم وعضلاتهم. وأوضح استشاري جراحة العظام الدكتور مانيش سونتاكي، ‏وفقًا لموقع “ذا هيلث الطبي” أن هشاشة العظام أو “العظام ‏المسامية” هي مرض عظمي يحدث ‏عندما يفقد الجسم الكثير من ‏معادن العظام، ما يؤدي إلى ‏ضعف وهشاشة العظام التي من ‏المرجح أن تنكسر بمجرد ‏السقوط‎.ونصح بتجنب الحد ‏الأدنى من السقوط أو الكسور الهشة لدى ‏كبار السن بالاستمرار على الأدوية والتمارين المنتظمة في ‏الشتاء‎، مع استعمال ‏‎بعض وسائل ‏الوقاية كاستعمال مقابض ‏للاتكاء عليها، أثناء المشي، بالإضافة لارتداء أحذية محكمة ‏وبنعل مبطن، وكذلك فرش السجاد بشكل صحيح.‏وأشار إلى تفضيل أن يكون موضع الحمام في أقرب ‏مكان من السرير، أو يكون هناك عند الضرورة استخدام أوانٍ ‏للتبول، لافتًا إلى تجنب شرب الكثير من الماء أثناء الليل وقبل ‏النوم مباشرة، مع ترك المصباح الليلي قيد التشغيل.‏وأوصى سونتاكي بعمل فحص دوري ‏لمستويات‎ ‎هشاشة العظام‎ مرة واحدة سنويًا، مع الحفاظ ‏على ‏ممارسة تمارين منتظمة كالمشي وركوب الدراجات، ‏وتجنب الجلوس على الأرض.