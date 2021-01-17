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تمكين «العقاري» من تأسيس صناديق ادخار لدعم المواطنين

تمكين «العقاري» من تأسيس صناديق ادخار لدعم المواطنين
http://almnatiq.net/?p=940456
المناطق_ الرياض

كشف نظام صندوق التنمية العقارية المستحدث توجّه الصندوق إلى تأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وإبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها، وإبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها.

وسيلزم الصندوق بأخذ ضمانات لازمة لما يقدمه من تمويل مباشر، بشرط أن لا تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله، إضافة إلى قيامه بتقديم الضمانات الكلية أو النسبية إلى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم.

ومن أهداف الصندوق أيضاً، دفع أرباح القرض العقاري المدعوم (دعماً كاملاً أو جزئياً) للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو الوزارة، وتقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل، مع استثمار رأسماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها، كاستثمار جزء من رأسماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية، وعقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير المناطق والمدن.

وسيبلغ رأسمال الصندوق أكثر من 190.89 مليار ريال، فيما تكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة في ما يخدم نشاطه التمويلي، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأسماله، والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة له، والدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته.

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