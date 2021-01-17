بالقشرة أم بدونها.. أيهما أصح عند تناول الخضراوات؟

بالقشرة أم بدونها.. أيهما أصح عند تناول الخضراوات؟

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بالقشرة أم بدونها.. أيهما أصح عند تناول الخضراوات؟

بالقشرة أم بدونها.. أيهما أصح عند تناول الخضراوات؟
http://almnatiq.net/?p=940472
المناطق_وكالات

يجمع خبراء التغذية على أهمية الخضراوات ومكانتها العالية في النظام الغذائي الصحي، ولكن هل يلزم تقشير الخضراوات؟

الخيار

لا ينصح بتقشير الخيار لأن القشرة تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين K، وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة، وهو ما يقي من أضرار البشرة وتلف الخلايا.

الجزر

يمكن تناول الجزر الطازج بالقشرة، ولكن الجزر المخزن لفترة أطول، والذي يحتوي على بقع داكنة وقشرة أكثر صلابة، فمن المستحسن تقشيره للحصول على طعم أفضل.

البطاطس

يجب توخي الحذر مع البطاطس، خاصة إذا كانت مخزنة لفترة طويلة، فالسولانين السام الموجود تحت القشرة ضار بالصحة، ولهذا ينصح المعهد الاتحادي لأبحاث البطاطس أيضا بعدم تناول البطاطس مع القشرة، ويسري ذلك أيضا على الشمندر، حيث يوجد حمض الأكساليك في القشرة، وهو ما قد يضر بالأسنان والكلى.

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