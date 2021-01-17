الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن إطلاق “شركة كِدانة للتنمية والتطوير”، لتكون الذراع المختص بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها.

وعُقد الاجتماعُ الأول لمجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، بحضور الأعضاء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، ومعالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم، ومساعد وزير المالية ياسر بن محمد القهيدان، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم بن محمد الفايز، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن بن أمين سجيني، وعماد بن عبدالقادر المهيدب، وجرى خلال الاجتماع الموافقة على تعيين حاتم بن حامد مؤمنه رئيساً تنفيذياً للشركة بالإضافة إلى مهامه كمشرفٍ على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية.

وتعد كدانة أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها برأس مال مصرّح مليار ريال.

وتتمثل رؤية الشركة في الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستُعنى الشركة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركز حضري مستدام ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخِدْمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخِدْمات المقدمة.

وأكد صاحبُ السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير، أن المشاعر المقدسة حظيت بعناية ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وأبنائه البررة ملوك هذه البلاد وحتى يومنا هذا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة – حفظهما الله -، وذلك لما للمشاعر من قدسية ومكانة دينية وتاريخية.

ويمثل إطلاق شركة كِدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الإستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات الشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه بتاريخ 09/02/1442هـ الموافق 27/09/2020م.