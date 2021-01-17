احدث الأخبار

المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع واستدامته
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 أمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة : جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعمل على دفع مسيرة المنشآت المتنافسة نحو تحقيق التميز
أبرز المواد
 وفاة السفير الروسى فى الإمارات
أبرز المواد
 بالقشرة أم بدونها.. أيهما أصح عند تناول الخضراوات؟
أبرز المواد
 أمير الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
أبرز المواد
 جامعة نجران تسلم وثائق التخرج عبر البريد الممتاز
أبرز المواد
 انخفاض المعلومات المضللة 73% بعد إغلاق حسابات ترامب
أبرز المواد
 «الحج» تعتزم منح تصاريح جديدة للراغبين في تقديم خدمات المعتمرين
أبرز المواد
 تمكين «العقاري» من تأسيس صناديق ادخار لدعم المواطنين
أبرز المواد
المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة

المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة

أبرز المواد
صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع واستدامته

صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع واستدامته

أبرز المواد
صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته

صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته

أبرز المواد
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة

أبرز المواد

المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة

المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة
http://almnatiq.net/?p=940490

حددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أربع مهامَّ رئيسةٍ للسلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، بعد الآلية المقترحة التي توصلت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لاختيارها.
حيث تتمثل المهمة الأولى لهذا السلطة في توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، فيما سيكون إطلاق المصالحة الوطنية مهمتها الثانية، إضافة إلى مكافحة الفساد، وإعادة الخِدْمات العامة في البلاد كافة.
وأكدت وليامز أن السلطة المؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيًا يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر من العام الجاري، مضيفةً أن مبادئنا واضحة لا لبس فيها، وهي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية بدلًا من تقاسم الكعكة.
وأشارت إلى أن هذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، هدفها تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ.
وشددت على أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسمية هذه السلطة، مجددة تأكيدها على أن حل الأزمة في ليبيا ينبني على حل ليبي-ليبي، فيما يقتصر دور البعثة الأممية على الدعم والتيسير.

روابط ذات صلة

صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع واستدامته

صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع واستدامته
صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته

صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*