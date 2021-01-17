احدث الأخبار

ضبط صواريخ عدة مع منصات إطلاقها في محافظة كركوك العراقية
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 غداً .. مركز الملك سلمان يعقد مؤتمراً للكشف عن فعاليات المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل
أبرز المواد
 المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع واستدامته
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 أمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة : جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعمل على دفع مسيرة المنشآت المتنافسة نحو تحقيق التميز
أبرز المواد
 وفاة السفير الروسى فى الإمارات
أبرز المواد
 بالقشرة أم بدونها.. أيهما أصح عند تناول الخضراوات؟
أبرز المواد
 أمير الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
أبرز المواد
 جامعة نجران تسلم وثائق التخرج عبر البريد الممتاز
أبرز المواد
ضبط صواريخ عدة مع منصات إطلاقها في محافظة كركوك العراقية

ضبط صواريخ عدة مع منصات إطلاقها في محافظة كركوك العراقية

أبرز المواد
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة

أبرز المواد
غداً .. مركز الملك سلمان يعقد مؤتمراً للكشف عن فعاليات المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل

غداً .. مركز الملك سلمان يعقد مؤتمراً للكشف عن فعاليات المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل

أبرز المواد
المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة

المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة

أبرز المواد

ضبط صواريخ عدة مع منصات إطلاقها في محافظة كركوك العراقية

ضبط صواريخ عدة مع منصات إطلاقها في محافظة كركوك العراقية
http://almnatiq.net/?p=940499
المناطق - وكالات

ضبطت قوة أمنية عراقية صواريخ عدة مع منصات إطلاقها, بعملية أمنية في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك 260 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.
وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان أنها تمكنت بعملية أمنية استهدفت أحد الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء المذكور,من ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و6 صواريخ متوسطة و24 قنبرة هاون عيار60 ملم ومجموعة أخرى من العتاد العسكري المتنوع, مبينة أنها جميعا من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي.

روابط ذات صلة

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة
غداً .. مركز الملك سلمان يعقد مؤتمراً للكشف عن فعاليات المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل

غداً .. مركز الملك سلمان يعقد مؤتمراً للكشف عن فعاليات المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل
المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة

المبعوثة الأممية بليبيا تحدد 4 مهامَّ للسلطة التنفيذية المؤقتة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*