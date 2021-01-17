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انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس تعليم حائل

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97 % مؤشر تسجيل الطلبة للمقررات إلكترونياً تؤكد استعداد الطلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسة
http://almnatiq.net/?p=940511
الدمام - المناطق

أكّد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح ، بأن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عمِلت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي1442هـ لينتظم الطلبة بدءًا من أول يوم دراسي الأحد 4 جمادى الآخرة 1442هـ كما تظهر المؤشرات إتمام 97% من الطلبة عملية تسجيل مقرراتهم ذاتياً عبر نظام سجلات الطلاب خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكّد مدى وعي وحرص الطلبة الحاليين والمستجدين على الاستعداد المبكر والمبادرة للانتظام على مقاعد الدراسة.

ويضيف الدكتور آل مريح بأن فترة تسجيل المقررات تعد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقاً للطلبة والتي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة بالجامعة؛ لذا فقد شكلت العمادة فريقاً متكاملاً يعمل بعناية وإتقان جنباً إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية، كما تحظى العمادة بمنظومة متكاملة تقنياً وبشرياً سخرتها إدارة الجامعة لتقديم كافة خدماتها وأداء مهامها بجودة عالية من خلال أنظمتها وقنواتها الإلكترونية المتاحة.

ومن جانبه نوه رئيس قسم التسجيل الأستاذ عبدالرزاق بن عبدالعزيز الدبيكل بأنه تم تشكيل لجنة مختصة لأعمال التسجيل تترأسها وكيلة العمادة لشؤون التسجيل وتضم فريق متخصص من العمادة وذلك لدعم مكاتب التسجيل في 19 كلية بالإضافة إلى عمادة السنة التحضيرية على مدار الساعة ومعالجة أي تحديات أكاديمية أو فنية قد تطرأ أثناء عملية تسجيل الطلبة لمقرراتهم من حيث الجدولة وتوزيع الشعب والقيود، وإني انتهز الفرصة لتقديم الشكر والامتنان لأبنائنا وبناتنا الطلبة على وعيهم وتعاونهم مع العمادة والكليات لإتمام عملية تسجيل المقررات بإتقان، مع تمنياتنا لهم فصلاً دراسياً ناجحاً.

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