صحة حفر الباطن وبالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن تقيم مبادرة لعلاج أسنان نزلاء سجن المحافظة

حفر الباطن - المناطق

أقامت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة طب الأسنان وبالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بكلية طب الأسنان مبادرة توعوية وتثقيفية لعلاج أسنان نزلاء سجن محافظة حفر الباطن، تحت شعار «لنداوي الألم» وذلك في مقر سجن حفر الباطن.

وقدم أطباء صحة حفر الباطن وكلية طب الأسنان بالجامعة الفحوصات والكشف على النزلاء ، كما شهدت المبادرة فعاليات تثقيفية تناولت أهم أمراض الفم واللثة والطرق الصحيحة للعناية بصحة الفم والأسنان.