بلدية النعيرية: 350واجهة لمنشآت تجارية وتطوير وتأهيل 70 مطعم ومقهى وبوفيه ضمن الجولات الرقابية لمبادرة “الرقابة .. رقي”

النعيرية - المناطق

نفذت بلدية محافظة النعيرية، مؤخرا، جولات ميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، شملت 350 واجهة لمنشآت تجارية بأحياء ومداخل المحافظة, بالإضافة إلى تطوير وتأهيل عدد 70 مطعم ومقهى وبوفيه حتى الآن، وذلك ضمن مبادرة “الرقابة .. رقي”، والتي تنفذها البلدية بهدف الارتقاء بالمستوى العام للمنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة وضمن مشاركة البلدية بمبادرة تحسين المشهد الحضري.

وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني على استمرار الجولات الرقابية الخاصة بمبادرة “الرقابة .. رقي” والتي تنفذها إدارة الخدمات بالبلدية ممثلة في مراقبي قسم صحة البيئة على كافة المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة والتي تركز على تطبيق الاشتراطات والأنظمة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية وتعزيز إجراءات الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة للمواطنين.

وأضاف بأن الجولات الرقابية المستمرة التي يقوم بها مراقبي البلدية تهدف إلى رفع مستويات التزام المنشآت والمحلات بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة، وتجويد الخدمات المقدمة من المنشآت من خلال رضا المستفيدين، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.