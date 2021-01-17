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أمانة الشرقية تنفذ 1521 جولة رقابية وترصد 33 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاث أيام
http://almnatiq.net/?p=940514
الدمام - المناطق

رصدت أمانة المنطقة الشرقية، 33 مخالفة، 25 منها تكدس في الأسواق المركزية، و 8 لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال 1521جولة رقابية نفذتها الأمانة، و (6) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال الثلاثة أيام الماضية، (الخميس والجمعة والسبت 1-2-3/جمادى الآخرة 1442هـ).

كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم 2173 موقع، بمشاركة (472) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وباستخدام (396.938) لتراً من المعقمات والمطهرات، كما رفعت (23.139) طن من النفايات، وأزالت (13.743) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9384) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار جهودها لمنع انتشار فيروس ” كوفيد19 “،وذلك من خلال الحملات الرقابية التي تهدف من خلالها لحماية الجميع، وأعمال التعقيم والتطهير لمختلف المواقع وما يأتي ضمنها مما هو ضمن الاحترازات الوقائية ضد الفيروس، ورصد المخالفات.

ودعت الأمانة بضرورة تعاون الجميع معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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