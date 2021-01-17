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وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل

وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 1521 جولة رقابية وترصد 33 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاث أيام

أمانة الشرقية تنفذ 1521 جولة رقابية وترصد 33 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاث أيام

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بلدية النعيرية: 350واجهة لمنشآت تجارية وتطوير وتأهيل 70 مطعم ومقهى وبوفيه ضمن الجولات الرقابية لمبادرة “الرقابة .. رقي”

بلدية النعيرية: 350واجهة لمنشآت تجارية وتطوير وتأهيل 70 مطعم ومقهى وبوفيه ضمن الجولات الرقابية لمبادرة “الرقابة .. رقي”

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المنطقة الشرقية

وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل

وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل
http://almnatiq.net/?p=940525

أطلقت وزارة العدل الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق، المنتقلة حديثاً وَفْق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الاستفادة منها إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.moj.gov.sa.
واشتمل الدليل على شرح لخِدْمات توثيق الزواج، إضافة إلى توثيق الخلع، والحضانة، والوقف، والوصية، والرجعة، والطلاق، وتوثيق ورثة المتوفى.
وتضمن الدليل التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمة إلكترونياً، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت والجهد عليهم.
ومن الخِدْمات التي تضمنها الدليل “توثيق زواج”، وهي خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة العدل، عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي، من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في الدخول على “ناجز” اختيار الخِدْمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، وتبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.
وأكدت وزارة العدل، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخِدْمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.
ويمكن تصفح الدليل الرقمي عبر الرابط : https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Documents/Notarization2021-V01.pdf.

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