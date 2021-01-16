فتح باب المنافسة على جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية في عامها الثاني

جازان - فضة عطيف

أعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية عن فتح باب المنافسة والترشيح للجائزة للعام 1442هـ، في نسختها الثانية، بقيمة جوائز مالية تبلغ مليون ريال.

وأكدت أمانة الجائزة أن أعمال المتنافسين ستخضع لجملة من المعايير وأساليب التقييم، بما يضمن جودة الأعمال المشاركة بالجائزة ويتواءم مع قيمتها العالية، ويحقق النفع ويشجع حراكاً على مستوى العمل الزراعي، والارتقاء به على صعيد المنطقة، ويضمن تأهيل المزارعين وتطوير أداءهم الزراعي، وتشجيع روح التنافس بين المشاركين، للوصول إلى أقصى درجات الجودة والاحترافية لديهم.

وأوضحت أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ نصف مليون، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 300 ألف ريال، بينما الفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ قدره 200 ألف ريال.

وأشارت إلى شروط المسابقة التي يأتي في مقدمتها، شرط أن يكون المتقدم من مزارعي البن في جازان، وامتلاكه سجل زراعي لمزرعته، وألا يقل عدد أشجار البن المثمرة في المزرعة عن (150) شجرة، كما اشترطت أمانة الجائزة في المتقدم للمنافسة عدم حصوله عليها سابقاً، داعيةً المزارعين الذين تنطبق عليهم الشروط المسارعة بالتسجيل، وتحديداً في موعد أقصاه الخميس المقبل.