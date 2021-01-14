احدث الأخبار

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم
منطقة القصيم
 الديوان العام للمحاسبة يُعلن إطلاق برامجه التدريبية للعام 2021م
أبرز المواد
 فتح باب المنافسة على جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية في عامها الثاني
منطقة جازان
 وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1521 جولة رقابية وترصد 33 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاث أيام
المنطقة الشرقية
 بلدية النعيرية: 350واجهة لمنشآت تجارية وتطوير وتأهيل 70 مطعم ومقهى وبوفيه ضمن الجولات الرقابية لمبادرة “الرقابة .. رقي”
المنطقة الشرقية
 97 % مؤشر تسجيل الطلبة للمقررات إلكترونياً تؤكد استعداد الطلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسة
المنطقة الشرقية
 صحة حفر الباطن وبالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن تقيم مبادرة لعلاج أسنان نزلاء سجن المحافظة
منوعات
 “التعليم”: توزيع الكتب في المدارس وَفْق آلية زمنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى السادسة مساءً
أبرز المواد
 المحكمة تنصف موظفة رفعت شكوى ضد زوجها المسؤول
أبرز المواد
 ضبط صواريخ عدة مع منصات إطلاقها في محافظة كركوك العراقية
أبرز المواد
انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم

منطقة القصيم
الديوان العام للمحاسبة يُعلن إطلاق برامجه التدريبية للعام 2021م

الديوان العام للمحاسبة يُعلن إطلاق برامجه التدريبية للعام 2021م

أبرز المواد
فتح باب المنافسة على جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية في عامها الثاني

فتح باب المنافسة على جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية في عامها الثاني

منطقة جازان
وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل

وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل

أبرز المواد

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=940535

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم بدأ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم يومهم الأول في الفصل الدراسي الثاني ،لمواصلة مسيرة التعليم عن بعد عبر منصة “مدرستي وقنوات عين ” ،وسط عدد من الاستعدادات والخطط التي أعدتها الإدارة العامة لضمان تحقيق فصلاً دراسياً ناجحاً وتسهيل العملية التعليمية للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب والطالبات. مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح وجه خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بعد صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بعد في الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الأسبوع العاشر ، مؤكداً على اهتمام القيادة الرشيدة ” ايدها الله” على التعليم و اتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة منسوبيه ومنسوباته من فايروس كورونا مثمناً الدور الداعم لوزارة التعليم في متابعة عملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لاستمرار نجاح رحلة التعليم عن بعد. مشيراً إلى تضافر جهود الجميع في الإدارة العامة من أجل استمرار نجاح وتعزيز تجربة التعلم عن بعد ،مشيدا بجهود الزملاء والزميلات في الإدارة العامة في الاستعداد الجيد والمتابعة بتنفيذ الخطط بما سيُحقِّق البداية الجادة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني ،مثمناً دور أولياء الأمور والأسر خلال الفصل الدراسي الأول مما أسهم في نجاح العملية التعليمية، متمنياً للجميع فصلاً دراسياً ناجحاً ومتميزاً. تجدر الإشارة بأن إدارة تعليم القصيم أنهت تأهيل وصيانة المباني المدرسية ،و توفير أدوات النظافة والتعقيم، والانتهاء من ترحيل جميع المقررات الدراسية لمدارس البنين والبنات في وقت سابق وتوزيعها على المدارس التي قامت بدورها بتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء الأمور في أول يوم دراسي ،مع الحرص على تطبيق ضوابط واحترازات الوقاية ، بجانب تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المناسبة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي للهيئات الإدارية والتعليمية ،ومعامل الحاسب الآلي ،وشبكات الإنترنت ،في مدارس البنين والبنات مستوفية مهامها التعليمية والتقنية وكل ما تحتاجه طبيعة وإجراءات التعلم عن بعد، كما استكملت جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 45 منشطاً دعوياً

الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 45 منشطاً دعوياً
أمير القصيم يلتقي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل

أمير القصيم يلتقي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل
أمير منطقة القصيم يستقبل رؤساء المراكز الجدد

أمير منطقة القصيم يستقبل رؤساء المراكز الجدد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*