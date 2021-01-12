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انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس تعليم حائل

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انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس تعليم حائل

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس تعليم حائل
http://almnatiq.net/?p=940542

انطلقت الدراسة للفصل الدراسي الثاني بتعليم منطقة حائل بحضور أكثر من 160 ألف طالب وطالبة في منصة التعليم ” مدرستي” 

اليوم الأحد ٤ / ٦ / ١٤٤٢ هـ 

وزار مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد عدداً من المدارس بمدينة حائل، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية يحيى العماري ومدير الإشراف الأستاذ مجول العنزي ومدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور أحمد العتيق وذلك بهدف الوقوف ميدانياً على الاستعدادات في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني. 

بداية الزيارة مدير عام التعليم لثانوية الفاروق و متوسطة حسان بن ثابت التابعتين لمكتب التعليم شمال حائل وثانوية الزبير بن العوام ومتوسطة الشاطبي التابعتين لمكتب التعليم جنوب حائل  شارك فيها مدير عام التعليم بمنطقة حائل بتوزيع الكتب على الطلاب والدخول على منصة مدرستي  لمتابعة شرح الدروس في أول يوم دراسي بعد العودة من الإجازة ، كما أكد الدكتور البليهد على البداية الجادة والقوية  خلال هذا الفصل الدراسي لكي تتحقق الأهداف التعليمية المرجوة.

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