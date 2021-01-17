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أمير منطقة نجران يقدم تعازيه لآل مسلم وآل مخلص وآل خمسان

أمير منطقة نجران يقدم تعازيه لآل مسلم وآل مخلص وآل خمسان
http://almnatiq.net/?p=940558
المناطق - واس

قدم صاحبُ السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تعازيَه لرئيس نادي نجران السابق مصلح بن هادي آل مسلم في وفاة والدته ,ولعضو لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة مفرح بن حمدان آل مخلص في وفاة شقيقه , كما قدم سموُّه تعازيَه لآل خجيمي في وفاة والدهم محمد آل خمسان .
وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .
وعبر ذوو المتوفين عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته ، سائلين الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه.

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