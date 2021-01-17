الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير شرطة القصيم ويتسلم التقرير الاحصائي السنوي لشرطة المنطقة لعام 1441هـ

المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , التقرير الاحصائي السنوي لشرطة منطقة القصيم, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم اللواء الدكتور نايف المرواني.

واستمع سموه , عن الأعمال والمنجزات التي تمت خلال عام 1441هـ , في منظومة الأمن العام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي, الذي أكد لسموه من خلال التقرير الاحصائي انخفاض نسبة الجريمة بالمنطقة مقارنة بالعام الماضي ـ ولله الحمد ـ. وذلك بفضل الله ثم متابعة وتوجيهات سموه أمير منطقة القصيم والجهود التي يبذله رجال الأمن في الحفاظ على الأمن.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تضمنه التقرير من إنجازات تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للأجهزة الأمنية والمتابعة المستمرة من قبل سمو وزير الداخلية , متمنياً للجميع التوفيق والسداد.