احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة
منطقة جازان
 أمير القصيم يتسلّم التقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور 41
منطقة القصيم
 “التجارة” تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 20502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير شرطة القصيم ويتسلم التقرير الاحصائي السنوي لشرطة المنطقة لعام 1441هـ
منطقة القصيم
 أمير منطقة نجران يقدم تعازيه لآل مسلم وآل مخلص وآل خمسان
منطقة نجران
 أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع المحافظين غداً
منطقة تبوك
 انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس تعليم حائل
منطقة حائل
 انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم
منطقة القصيم
 الديوان العام للمحاسبة يُعلن إطلاق برامجه التدريبية للعام 2021م
أبرز المواد
 فتح باب المنافسة على جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية في عامها الثاني
منطقة جازان
 وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل
أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة

منطقة جازان
أمير القصيم يتسلّم التقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور 41

أمير القصيم يتسلّم التقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور 41

منطقة القصيم
“التجارة” تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية

“التجارة” تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية

أبرز المواد
20502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

20502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أبرز المواد

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير شرطة القصيم ويتسلم التقرير الاحصائي السنوي لشرطة المنطقة لعام 1441هـ

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير شرطة القصيم ويتسلم التقرير الاحصائي السنوي لشرطة المنطقة لعام 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=940563
المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , التقرير الاحصائي السنوي لشرطة منطقة القصيم, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم اللواء الدكتور نايف المرواني.

واستمع سموه , عن الأعمال والمنجزات التي تمت خلال عام 1441هـ , في منظومة الأمن العام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي, الذي أكد لسموه من خلال التقرير الاحصائي انخفاض نسبة الجريمة بالمنطقة مقارنة بالعام الماضي ـ ولله الحمد ـ. وذلك بفضل الله ثم متابعة وتوجيهات سموه أمير منطقة القصيم والجهود التي يبذله رجال الأمن في الحفاظ على الأمن.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تضمنه التقرير من إنجازات تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للأجهزة الأمنية والمتابعة المستمرة من قبل سمو وزير الداخلية , متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يتسلّم التقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور 41

أمير القصيم يتسلّم التقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور 41
انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم
الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 45 منشطاً دعوياً

الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 45 منشطاً دعوياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*