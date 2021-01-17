20502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

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بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد -19، خلال الفترة من 26 / 5 / 1442هـ حتى 3 / 6 / 1442هـ، (20502) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2822)، ثم القصيم بـ (2178)، والشرقية بـ (2132)، فالمدينة المنورة بـ (1898)، والجوف بـ (1354)، فالباحة بـ (897)، وتبوك (477)، وحائل (427) وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ (123) ونجران (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.