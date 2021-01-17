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“التجارة” تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية

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“التجارة” تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية

“التجارة” تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=940569
المناطق - واس

حجبت وزارة التجارة متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية عبر تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحددة نظاماً وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وكانت الوزارة قد تلقت شكاوى من مستهلكين حول متجر إلكتروني يختص ببيع الأجهزة الإلكترونية واصل تنفيذ عمليات البيع وتأخير تسليم البضائع المباعة للمشترين خلال المدة المحددة.
وحجبت الوزارة الموقع الإلكتروني للمتجر بالتعاون مع المنصة المنشئة له، إلى جانب مواصلتها معالجة الطلبات المتأخرة للمشترين حيث تتم عملية معالجة 329 طلبا بإجمالي مبيعات تزيد عن 700 ألف ريال.
كما حجبت متجرا إلكترونيا دون ترخيص لتقديمه عروضاً وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، مستدرجاً المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ومن ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.
وفور رصد الوزارة تورط المتجر في خداع وتضليل المستهلكين وادعاء الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط حجب موقعه الإلكتروني.
وأكدت وزارة التجارة رصدها ومتابعتها المستمرة لمخالفات المتاجر الإلكترونية وفقاً لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر المخالفة والتي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.
كما حثت عموم المستهلكين على الشراء من المتاجر الموثوقة والإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
ودعت التجار والممارسين إلى الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عبر الرابط . https://mci.gov.sa/ecc والالتزام بأحكامهما.

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