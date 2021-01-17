نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تقريراً مفصلاً عن جهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الإمارة اليوم ، مدير جوازات المنطقة العميد أسامة بن عبدالله أبو ملحة ، الذي قدم لسموه شرحاً عما تضمنه التقرير من جهود وإنجازات جوازات المنطقة ومن ابرزها الجهود التي تقدمها الإدارة لإنجاز كافة خدمات المواطن والمقيم وتسهيل إجراءات السفر عبر المنافذ الجوية والبحرية .

ونوه سمو نائب أمير المنطقة بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم انجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، التي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة وبالمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية ، منوهاً سموه بالجهود المباركة التي يبذلها مسئولي وموظفي جوازات جازان لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه عبر مدير جوازات جازان عن خالص شكره وامتنانه لسمو نائب أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته الكريمة ، مؤكداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة وأهلها.