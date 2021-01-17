احدث الأخبار

أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء
منطقة الجوف
 الخارجية الأميركية أدرجت حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب العالمي
أبرز المواد
 لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!
أبرز المواد
 متحدث الصحة : 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن ولم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح
أبرز المواد
 مركز الإخاء بمجمع إرادة يكثف أنشطته لناقهي الأمراض النفسية
منطقة الرياض
 هيئة الطيران المدني تُصدر العدد 96 من مجلتها المتخصصة في النقل الجوي
منطقة الرياض
 21207 مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أمير الشرقية يلتقي أمين المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8874.90 نقطة
أبرز المواد
 “سكني”: استفادة 78 ألف أسرة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي خلال 2020
أبرز المواد
 برعاية أمير مكة المكرمة.. عقد ندوة “المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات وإستراتيجيات الملك سلمان” الأربعاء المقبل
منطقة مكة المكرمة
أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء

أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء

منطقة الجوف
الخارجية الأميركية أدرجت حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب العالمي

الخارجية الأميركية أدرجت حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب العالمي

أبرز المواد
لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!

لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!

أبرز المواد
متحدث الصحة : 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن ولم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح

متحدث الصحة : 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن ولم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح

أبرز المواد

أمير الشرقية يلتقي أمين المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته

أمير الشرقية يلتقي أمين المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته
http://almnatiq.net/?p=940590
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته لأربع سنوات.

وبارك سموه للجبير هذه الثقة، مؤكداً أنها تكليف لمواصلة العمل لخدمة المنطقة، وتطويرها وتنميتها، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه للجبير التوفيق في مهام عمله.

من جهته عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- مبيناً أنها ثقة غالية، وثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتوجيهاتهما الكريمة، لاستمرار مسيرة التنمية والتطوير في المنطقة، بمفاهيم ورؤى جديدة، وبدعم سموهما بمشيئة الله تتحقق هذه الرؤى بالتكامل والشراكة مع جميع القطاعات في المنطقة.

روابط ذات صلة

21207 مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

21207 مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
أمانة الشرقية تنفذ 1521 جولة رقابية وترصد 33 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاث أيام

أمانة الشرقية تنفذ 1521 جولة رقابية وترصد 33 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاث أيام
بلدية النعيرية: 350واجهة لمنشآت تجارية وتطوير وتأهيل 70 مطعم ومقهى وبوفيه ضمن الجولات الرقابية لمبادرة “الرقابة .. رقي”

بلدية النعيرية: 350واجهة لمنشآت تجارية وتطوير وتأهيل 70 مطعم ومقهى وبوفيه ضمن الجولات الرقابية لمبادرة “الرقابة .. رقي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*