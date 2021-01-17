أمير الشرقية يلتقي أمين المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته لأربع سنوات.

وبارك سموه للجبير هذه الثقة، مؤكداً أنها تكليف لمواصلة العمل لخدمة المنطقة، وتطويرها وتنميتها، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه للجبير التوفيق في مهام عمله.

من جهته عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- مبيناً أنها ثقة غالية، وثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتوجيهاتهما الكريمة، لاستمرار مسيرة التنمية والتطوير في المنطقة، بمفاهيم ورؤى جديدة، وبدعم سموهما بمشيئة الله تتحقق هذه الرؤى بالتكامل والشراكة مع جميع القطاعات في المنطقة.