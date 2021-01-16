احدث الأخبار

الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أمير الشرقية يلتقي أمين المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8874.90 نقطة
أبرز المواد
 “سكني”: استفادة 78 ألف أسرة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي خلال 2020
أبرز المواد
 برعاية أمير مكة المكرمة.. عقد ندوة “المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات وإستراتيجيات الملك سلمان” الأربعاء المقبل
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة
منطقة جازان
 أمير القصيم يتسلّم التقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور 41
منطقة القصيم
 “التجارة” تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 20502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير شرطة القصيم ويتسلم التقرير الاحصائي السنوي لشرطة المنطقة لعام 1441هـ
منطقة القصيم
 أمير منطقة نجران يقدم تعازيه لآل مسلم وآل مخلص وآل خمسان
منطقة نجران
 أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع المحافظين غداً
منطقة تبوك
الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
أمير الشرقية يلتقي أمين المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته

أمير الشرقية يلتقي أمين المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته

المنطقة الشرقية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8874.90 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8874.90 نقطة

أبرز المواد
“سكني”: استفادة 78 ألف أسرة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي خلال 2020

“سكني”: استفادة 78 ألف أسرة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي خلال 2020

أبرز المواد

الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=940593
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة، وذلك بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام.
وعقب التدشين، تلقى سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المدينة المنورة، والتي سيليها خلال المرحلة المقبلة التوسع في تقديم اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها.
ونوه سمو الأمير فيصل بن سلمان بعد تلقيه الجرعة الأولى، بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفايروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ بتوفيق من الله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.
وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً للجميع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويُديم عليها أمنها واستقرارها.
من جهتها، نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل عبر تطبيق “صحتي”، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس، مُؤكدةً على مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل الإختبار بفاعلية، وحدوث إستجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
يُذكر أن مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة، تم تجهيزه ليكون مقراً لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح بإستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 10 أجنحة في كل جناح ( 5 محطات تطعيم ) وجناحين للحالات الطارئة بإجمالي 50 محطة تطعيم يُديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

روابط ذات صلة

“المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي : “الغش محرم لكل أحد مسلم أو غير مسلم كبير أو صغير لعموم الأدلة الأمر بالصدق والأمانة وبعدم الغش والتحايل”.

آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي : “الغش محرم لكل أحد مسلم أو غير مسلم كبير أو صغير لعموم الأدلة الأمر بالصدق والأمانة وبعدم الغش والتحايل”.
مدني وادي الفرع ينقذ 4 أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار

مدني وادي الفرع ينقذ 4 أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*