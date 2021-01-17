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21207 مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

21207 مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

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21207 مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

21207 مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=940597
المناطق - حفرالباطن

استقبل مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن 21207 مراجع في قسم الإسعاف والطوارئ خلال الشهرين الماضيين بعد افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ عقب تطوير القسم، كما قدم المستشفى خدماته في العيادات الخارجية لـ 11.600 مستفيد، فيما أجريت 296 عملية جراحية صغرى وكبرى وجراحة اليوم الواحد، وتم تنويم 1018 مريضاً. يذكر أن صحة حفر الباطن قامت مؤخراً بتوسعة وتطوير بيئة العمل في قسم الإسعاف والطوارئ وزيادة السعة السريرية من 28 سرير الى 50 سريراً مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة إضافة الى زيادة عدد العيادات الاسعافية في عدد من التخصصات وزيادة مساحة غرف الانتظار والأقسام المساندة ، كما تم تطوير مبنى العيادات الخارجية والتي تمثلت في زيادة عدد مكاتب الاستقبال للمرضى بعدد 6 مكاتب وزيادة انتظار الصالات الى 4 صالات في العيادات وتزويد المبنى ببوابتين لانسيابية الدخول والخروج للعيادات ، كما شمل التطوير زيادة عدد العيادات الخارجية إلى 38 عيادة ، كم روعي في التطوير خدمات ذوي الإعاقة وجهزت 4 منحدرات خاصة لهم لمدخل مبنى العيادات لمساعدتهم على الحركة والتنقل بسهولة، كما قامت الصحة بتطوير وتوسعة قسم العناية المركزة وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي خلال جائحة فايروس كورنا.

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