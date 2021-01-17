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هيئة الطيران المدني تُصدر العدد 96 من مجلتها المتخصصة في النقل الجوي

هيئة الطيران المدني تُصدر العدد 96 من مجلتها المتخصصة في النقل الجوي

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هيئة الطيران المدني تُصدر العدد 96 من مجلتها المتخصصة في النقل الجوي

هيئة الطيران المدني تُصدر العدد 96 من مجلتها المتخصصة في النقل الجوي
http://almnatiq.net/?p=940600

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني, العدد رقم 96 من مجلة الطيران المدني المتخصصة بثقافة وعلوم الطيران المدني.
وشمل محتوى المجلة عددًا من المقالات والموضوعات والأخبار والتقارير المتنوعة، فيما حمل غلاف المجلة عنوان استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين وإدارتها الاحترافية للقمة بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا ونشر الموضوعات المتعلقة بالسفر الآمن المدرجة في مهام وأولويات قمة العشرين وما حملته من مضامين تهتم بالسفر والتنقل.
واستهل العدد, بكلمة لمعالي رئيس الهيئة الأستاذ عبد الهادي المنصوري تناول فيها دعم القيادة الرشيدة لتمكين القطاع بعد موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطيران المدني الذي يعد حدثاً تاريخياً كبيراً لما له من إسهام مباشر في رسم مستقبل القطاع وخلق اقتصاد متنوع ومزدهر، وتطرق معاليه في كلمته إلى ميزانية الدولة 2020 الهادفة إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وما تضمنته من نتائج تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يواجه الأزمات بكل تحدٍ وإصرار.
وتناول العدد مجموعة أخبار وتقارير متعلقة بالهيئة من توقيع اتفاقيات دولية ومحلية ومشاركات في مؤتمرات وندوات وموضوعات تتعلق بإجراءات السلامة في الطيران والاحتفاء باليوم العالمي للمراقب الجوي 2020، وتوقيع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية الأخرى ومنها توقيع اتفاقية مع هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية وتوقيع اتفاقية مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بالإضافة إلى تقرير خاص عن البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات وتقرير عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في مطارات المملكة.
واحتوت المجلة على مجموعة تقارير متخصصة في مجال الطيران بشكل عام، والإشارة إلى مشاركة المملكة في مجال المحافظة على البيئة وإطلاقها للعديد من المبادرات في هذا الخصوص ومنها مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، فضلا عن استكتاب مجموعة من المتخصصين في مجال الطيران كتبوا مقالات عن الملاحة الجوية آفاق وأزمات والتوجهات الجديدة في قطاع الطيران وثورة في قطاع الطيران وخدمات بسرعة الطائرة .
وتهدف الهيئة من خلال إصدار المجلة باللغتين العربية والإنجليزية إلى إبراز إنجازات الهيئة والقطاعات العاملة في النقل الجوي، وتسليط الضوء على بعض التخصصات المتعلقة بالطيران المدني لزيادة التثقيف والمعرفة، وإحداث الانتشار للمجلة في الأوساط العامة والمتخصصة داخليا وخارجيا في مجال الطيران المدني والنقل الجوي عامة، إلى جانب إثراء الجمهور والمتخصصين وغيرهم بالمعلومات والحقائق التي تهمهم تجاه الطيران المدني.

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