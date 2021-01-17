وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء ، والذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة أخرين، مؤكداً سموه إجراء التعديلات المناسبة للمنحيات بتوسعة الاكتاف فيها .
من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أنه وبناء على توجيه سمو أمير منطقة الجوف تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء حيث سيتم العمل لتنفيذ توجيه سموه بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه .
ولفت المهندس الشرعان أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة ، حيث أنه مخصص لمكب النفايات ، وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه سمو أمير المنطقة .
ودعا الشرعان للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل .
وأعرب المهندس الشرعان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف ومتابعته لمشاريع المنطقة واهتمام سموه بما يخدم مصلحة أبناء وبنات منطقة الجوف والمحافظة على سلامة مرتادي الطرق .
أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء ، والذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة أخرين، مؤكداً سموه إجراء التعديلات المناسبة للمنحيات بتوسعة الاكتاف فيها .
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