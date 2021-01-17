أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء

المناطق - الجوف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء ، والذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة أخرين، مؤكداً سموه إجراء التعديلات المناسبة للمنحيات بتوسعة الاكتاف فيها .

من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أنه وبناء على توجيه سمو ‏أمير منطقة الجوف تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء حيث سيتم العمل لتنفيذ توجيه سموه بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه .

ولفت المهندس الشرعان أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة ، حيث أنه مخصص لمكب النفايات ، وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه سمو أمير المنطقة .

ودعا الشرعان للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل .

‏وأعرب المهندس الشرعان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف ومتابعته لمشاريع المنطقة واهتمام سموه بما يخدم مصلحة أبناء وبنات منطقة الجوف والمحافظة على سلامة مرتادي الطرق .