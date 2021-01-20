أمير القصيم يطلق حملة للكشف المبكر عن داء السكري

المناطق - القصيم

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والرئيس الفخري للجمعية الأهلية لداء السكري ببريدة، في المدخل الرئيسي بالإمارة اليوم، الحملة الخاصة بالقرى النائية للكشف المبكر عن داء السكري، التي تأتي ضمن برنامج فيصل بن مشعل بن سعود للوصول إلى المصاب بهذا الداء عن طريق فريق متكامل لتقديم التوعية والتثقيف ومتابعة الحالات في القرى النائية ووضع قواعد البيانات للمصابين.



واستمع سموه لشرحٍ مفصل من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية سليمان الفايز عن أهداف ومسارات الحملة والفئة المستهدفة والنتائج المتوقعة لها.



وفي نهاية التدشين كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل مدير شؤون أرامكو للمنطقة الوسطى محمد المقاطي نظير دعمهم للحملة وتأمين العيادة المتنقلة للجمعية.

وحضر التدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، ومدير التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع.