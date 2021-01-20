احدث الأخبار

القصيم أعلى فروع جمعية حقوق الإنسان بقضايا تعنيف بنسبة 36%
أبرز المواد
 وسام التميز لمدير “الهلال الأحمر” في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد
أبرز المواد
 اتفاق لتطوير مشاريع الفضاء بين الهيئة السعودية وجامعة أريزونا الأميركية
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان: رؤى خادم الحرمين المحرك لما وصلت له المملكة في قطاع الفضاء
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق حملة للكشف المبكر عن داء السكري
أبرز المواد
 إطلاق “روزنامة” صحية بـ 53 برنامجًا في تعليم الشرقية
أبرز المواد
 فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند الادعاءات الواردة من المنظمات العالمية
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بـ “13” مقيماً لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية من مشروع تحت الإنشاء
أبرز المواد
 الدمام.. إنهاء ترحيل العمالة المنزلية المتعثرة إثر جائحة كورونا
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق على انخفاض المؤشر العام عند 8878.30 نقطة
أبرز المواد
 وكيل محافظة تنومة يجتمع باللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة
منوعات
القصيم أعلى فروع جمعية حقوق الإنسان بقضايا تعنيف بنسبة 36%

القصيم أعلى فروع جمعية حقوق الإنسان بقضايا تعنيف بنسبة 36%

أبرز المواد
وسام التميز لمدير “الهلال الأحمر” في وادي الدواسر

وسام التميز لمدير “الهلال الأحمر” في وادي الدواسر

منطقة الرياض
سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد

سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد

أبرز المواد
اتفاق لتطوير مشاريع الفضاء بين الهيئة السعودية وجامعة أريزونا الأميركية

اتفاق لتطوير مشاريع الفضاء بين الهيئة السعودية وجامعة أريزونا الأميركية

أبرز المواد

إطلاق “روزنامة” صحية بـ 53 برنامجًا في تعليم الشرقية

إطلاق “روزنامة” صحية بـ 53 برنامجًا في تعليم الشرقية
http://almnatiq.net/?p=941822
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية روزنامة برامج صحية توعوية بالتعاون مع المديرية العامة الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل>

 وتستهدف البرامج كافة قطاعات التعليم بدءاً من منسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم في المنطقة مروراً بالمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس وصولاً إلى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن البرامج المقرة للفصل الدراسي الثاني “الحالي” وصل لـ53 برنامجاً  ضمن حزمة البرامج  الصحية ستنفذ على مدى  12 اسبوعاً.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن تلك البرامج تأتي إنطلاقاً من أهمية التوعية الصحية المكثفة والنوعية للإسهام في رفع مستوى الاهتمام بالصحة بمفهومها الشامل سواء للطالب أو الطالبة، مشيراً إلى أن التوعية والتثقيف الوقائية تعد مرتكز أساسياً للجهود الحالية .منوهاً إلى أن البرامج ستنفذ عن بعد، بالتعاون مع الشئون الصحية أو جماعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وفقاً لجهة التنفيذ وفئات المستفيدين.

وتابع أن البرامج تأتي استكمالاً للبرامج في الفصل الدراسي الأول التي امتازات بشمولية البرامج حيث تجاوزت أعداد المستفيدين من التوعية بفيروس كورونا المستجد أكثر من 246800 مستفيد بالإضافة إلى برامج تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث وصلت لنحو 233476 مستفيد وتشمل كذلك  28 إدارة و21 مكتب ونحو 1433 مدرسة.

وأردف الباحص، أن إدارة التعليم ساهمت في تثقيف أكثر من 335 الف طالب وطالبة ونحو 231 الف ولي أمر بطرق الإسعافات الأولية ،لافتاً إلى أن البرامج التوعوية في فترة الاختبارات شملت 204 الف طالب وطالبة ونحو 153 الف ولي أمر ضمن برامج “أختبر وأنا بصحة “

واختتم حديثه بأن إدارة التعليم نفذت برامج تهتم  صحة الفم والأسنان وجهت لنحو 7603 طالب وطالبة و6672 من أولياء الأمور . وبرامج الصحة النفسية لأكثر من 225 الف طالب وطالبة و6672 من أولياء الأمور.

روابط ذات صلة

القصيم أعلى فروع جمعية حقوق الإنسان بقضايا تعنيف بنسبة 36%

القصيم أعلى فروع جمعية حقوق الإنسان بقضايا تعنيف بنسبة 36%
سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد

سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد
اتفاق لتطوير مشاريع الفضاء بين الهيئة السعودية وجامعة أريزونا الأميركية

اتفاق لتطوير مشاريع الفضاء بين الهيئة السعودية وجامعة أريزونا الأميركية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*