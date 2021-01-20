إطلاق “روزنامة” صحية بـ 53 برنامجًا في تعليم الشرقية

المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية روزنامة برامج صحية توعوية بالتعاون مع المديرية العامة الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل>

وتستهدف البرامج كافة قطاعات التعليم بدءاً من منسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم في المنطقة مروراً بالمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس وصولاً إلى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن البرامج المقرة للفصل الدراسي الثاني “الحالي” وصل لـ53 برنامجاً ضمن حزمة البرامج الصحية ستنفذ على مدى 12 اسبوعاً.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن تلك البرامج تأتي إنطلاقاً من أهمية التوعية الصحية المكثفة والنوعية للإسهام في رفع مستوى الاهتمام بالصحة بمفهومها الشامل سواء للطالب أو الطالبة، مشيراً إلى أن التوعية والتثقيف الوقائية تعد مرتكز أساسياً للجهود الحالية .منوهاً إلى أن البرامج ستنفذ عن بعد، بالتعاون مع الشئون الصحية أو جماعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وفقاً لجهة التنفيذ وفئات المستفيدين.

وتابع أن البرامج تأتي استكمالاً للبرامج في الفصل الدراسي الأول التي امتازات بشمولية البرامج حيث تجاوزت أعداد المستفيدين من التوعية بفيروس كورونا المستجد أكثر من 246800 مستفيد بالإضافة إلى برامج تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث وصلت لنحو 233476 مستفيد وتشمل كذلك 28 إدارة و21 مكتب ونحو 1433 مدرسة.

وأردف الباحص، أن إدارة التعليم ساهمت في تثقيف أكثر من 335 الف طالب وطالبة ونحو 231 الف ولي أمر بطرق الإسعافات الأولية ،لافتاً إلى أن البرامج التوعوية في فترة الاختبارات شملت 204 الف طالب وطالبة ونحو 153 الف ولي أمر ضمن برامج “أختبر وأنا بصحة “

واختتم حديثه بأن إدارة التعليم نفذت برامج تهتم صحة الفم والأسنان وجهت لنحو 7603 طالب وطالبة و6672 من أولياء الأمور . وبرامج الصحة النفسية لأكثر من 225 الف طالب وطالبة و6672 من أولياء الأمور.