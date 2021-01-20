شرطة مكة تطيح بـ “13” مقيماً لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية من مشروع تحت الإنشاء

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http://almnatiq.net/?p=941823
المناطق - مكة المكرمة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على (13) مقيمًا، منهم (11) من الجنسية الباكستانية، وآخران من الجنسيتين الهندية والسودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات (مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال) من مواقع متعددة في محافظة جدة، وجرى إيقافهم جميعاً واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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