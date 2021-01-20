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اتفاق لتطوير مشاريع الفضاء بين الهيئة السعودية وجامعة أريزونا الأميركية

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اتفاق لتطوير مشاريع الفضاء بين الهيئة السعودية وجامعة أريزونا الأميركية

اتفاق لتطوير مشاريع الفضاء بين الهيئة السعودية وجامعة أريزونا الأميركية
http://almnatiq.net/?p=941844
المناطق - واس

وقّعت الهيئة السعودية للفضاء اليوم -افتراضياً عن طريق تبادل الوثائق الرسمية- برنامجاً تنفيذياً مع جامعة أريزونا (UA) في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في المشاريع والأنشطة ذات العلاقة بتخصصات علوم الفضاء وهندسة الفضاء، حيث مثل الهيئة في توقيع المذكرة مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية عبد العزيز الغريّب، فيما مثل الجامعة نائب الرئيس وعميد الشؤون الدولية برنت وايت.
ويركز البرنامج التنفيذي على تعزيز التعاون بين الجهتين في المسارات المرتبطة بعلوم الفضاء، وبناء القدرات في هذا المسار من خلال تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والباحثين المتخصصين في مجالات علوم الفضاء، كما يهدف البرنامج إلى تشجيع التحاق الطلاب السعوديين ببرامج الدرجات العلمية “بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه”، والانضمام للبرامج الصيفية القصيرة في مجالات علوم وهندسة الفضاء، واستحداث فرص بحثية تعاونية أخرى بين الطلاب السعوديين ونظرائهم طلاب جامعة أريزونا.
كما يهدف التوقيع على البرنامج التنفيذي إلى المساعدة في تطوير البرامج الجامعية السعودية المتخصصة في مسار الفضاء، وإتاحة الفرصة للطلبة السعوديين بإمكانية الحصول على شهادات علمية تصدر بالاشتراك بين جامعة أريزونا والجامعات السعودية الشريكة.
وتعدّ جامعة أريزونا واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ومن أكثر المؤسسات التعليمية ابتكاراً، حيث تتميز الجامعة بأنها جامعة بحثية، وحصلت على تصنيف مرتفع في التصنيفات الجامعية للبحوث العلمية، ويعمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع وكالة ناسا الأمريكية لتطوير وابتكار آليات وبرامج جديدة في مجال استكشاف الفضاء، كما أنها تقدم لطلابها الكثير من البرامج المصنفة في مسار إعداد الجيل القادم من المبتكرين، وللجامعة خبرات واسعة في مجالات الأبحاث الرائدة والشراكات الإستراتيجية وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.

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