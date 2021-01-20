وسام التميز لمدير “الهلال الأحمر” في وادي الدواسر

المناطق - وادي الدواسر - فالح الدوسري:

كرم مدير فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي ، مدير مراكز الهيئة بوادي الدواسر مرزق المعيلي بوسام التميز نظير جهوده الملموسة خلال العام 2020وتسلم ” المعيلي” الوسام بحضور رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور جلال العويسي.



وعبر “المعيلي” عن جزيل شكره لسعادة رئيس هيئة الهلال الأحمر ولمدير الهيئة بمنطقة الرياض على الثقة الغالية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجميع العاملين في الهيئة بوادي الدواسر والمتطوعين، واعدًا ببذل المزيد في خدمة هذا الوطن الغالي .