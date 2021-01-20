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ضمك يهزم الباطن بهدفين نظيفين

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ضمك يهزم الباطن بهدفين نظيفين

ضمك يهزم الباطن بهدفين نظيفين
http://almnatiq.net/?p=941857
المناطق - واس

تغلب ضمك على ضيفه الباطن بهدفين نظيفين ، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، وذلك ضمن مواجهات الجولة ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدفا ضمك عن طريق مهاجمه الارجنتيني زيلايا من ركلتي جزاء في الدقيقة 45 و ٦٨.

وبهذه النتيجة يصل ضمك للنقطة ١٢ في المركز ١٥ ، فيما توقف رصيد الباطن عن النقطة ١٣ في المرتبة ١٣

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