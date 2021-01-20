القصيم أعلى فروع جمعية حقوق الإنسان بقضايا تعنيف بنسبة 36%

سجلت جمعية حقوق الإنسان في جميع فروعها خلال عامين 2018-2019 ارتفاعا في عدد الشكاوى ضد أزواج والمطلقين وإخوة ، حيث تم مخاطبتهم من أجل إزالة أسباب التظلم بعد ورود عدة شكاوى ضدهم ، وكان عدد الأزواج المتظلم منهم بقضايا تعنيف 273 زوجا ، بينما سجل عدد المطلقين المتظلم منهم 57 طليقا ، وعدد الإخوة 91 أخا ليكون الإجمالي 421 شكوى ضدهم ، وتنوعت تلك الشكاوى بحسب نوعها منها عنف نفسي ، وحرمان من التعليم والزواج ، اتهام وقذف ، حرمان من الأم والعمل ، ونفقة ونزع ولاية وحضانة ، وحرمان من الميراث.

وبلغت نسب القضايا الواردة للجمعية في عام 2019 مقارنة بعام 2018، جاء فرع الجمعية بالقصيم بالمرتبة الأولى بارتفاع في عدد القضايا الواردة له بنسبة 36% ، والرياض ارتفاع عدد القضايا الواردة له بنسبة 0.17% ، وجدة ارتفاع في عدد القضايا الواردة له بنسبة 1% ، والجوف سجلت ارتفاعاً في عدد القضايا الواردة له بنسبة 2% ، ومكة المكرمة ارتفاع في عدد القضايا الواردة له بنسبة 4% ، والمدينة المنورة ارتفاع في عدد القضايا الواردة بنسبة 1%.

فيما سجل فرع الجمعية بعسير تراجعاً في عدد القضايا الواردة له بنسبة 2% ، وجازان تراجعاً في عدد القضايا الواردة له بنسبة 1% ، والدمام متراجع في عدد القضايا الواردة له بنسبة 1%.

وحدد الجمعية طرق التعامل مع حالات العنف باستقبال الحالات، إما عن طريق الهواتف أو الحضور للفروع ، وتصنيف البلاغات بتحديد مستوى خطورة البلاغ والتواصل مع الجهات الأمنية وتحويل البلاغ لوحدة الحماية ، بالإضافة إلى دراسة الحالة بالتواصل مع المتعرض للإيذاء ومقابلة الحالة وإثبات ذلك بتقرير ودراسة شاملة للمتعرض للإيذاء وتوفير الحماية وتقديم الرعاية الاجتماعية وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وإيواء حالة الإيذاء وخروج الحالة بعد الوصول لاتفاق مع المتسبب وأخذ تعهد عليه.