احدث الأخبار

إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 «المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة
أبرز المواد
 الدكتور الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع مدعومةً بآمال حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة
أبرز المواد
 إيداع 1.7 مليار ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
أبرز المواد
 في أول يوم ..إدارة بايدن تطلب من الجراح آدمز الاستقالة فورا
أبرز المواد
 الهند تطالب «واتساب» بالاستغناء عن قواعدها الجديدة
أبرز المواد
 سيتي يتصدر «مؤقتا» إثر فوزه على أستون فيلا
أبرز المواد
 ثلاثة قتلى إثر انفجار ناتج عن تسرب غاز في وسط مدريد
أبرز المواد
 عقوبات صارمة تنتظر مخالفي نظام صيد الكائنات الفطرية
أبرز المواد
إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أبرز المواد
«المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة

«المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة

أبرز المواد
الدكتور الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل

الدكتور الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل

أبرز المواد
الرئيس الأمريكي يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات

الرئيس الأمريكي يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات

أبرز المواد

الرئيس الأمريكي يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات

الرئيس الأمريكي يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات
http://almnatiq.net/?p=941963
المناطق - الرياض

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، ثلاثة مراسيم بالكونغرس، في أول يوم لرئاسته، تشمل إعلان التنصيب وتعيينات حكومية، بعد وقت قصير مع إعلان البنتاغون تولي دايفيد نوركويست مهام القائم بأعمال وزير الدفاع.
وعيّن الرئيس الأمريكي دان سميث قائماً بأعمال وزارة الخارجية، وديفيد كوهين قائما بأعمال مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه.
وكان بايدن قد أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في حفل تنصيب رسمي أقيم الليلة بمبنى الكونغرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.

روابط ذات صلة

إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي
«المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة

«المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة
الدكتور الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل

الدكتور الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*