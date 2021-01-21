احدث الأخبار

«الصحة» تعلن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى
أبرز المواد
 أبرزها الحماية من الجلطات.. استشاري يوضح 3 فوائد لتناول مرضى القلب للأدوية
أبرز المواد
 إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 «المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة
أبرز المواد
 الدكتور الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع مدعومةً بآمال حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة
أبرز المواد
 إيداع 1.7 مليار ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
أبرز المواد
 في أول يوم ..إدارة بايدن تطلب من الجراح آدمز الاستقالة فورا
أبرز المواد
 الهند تطالب «واتساب» بالاستغناء عن قواعدها الجديدة
أبرز المواد
 سيتي يتصدر «مؤقتا» إثر فوزه على أستون فيلا
أبرز المواد
«الصحة» تعلن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى

«الصحة» تعلن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى

أبرز المواد
أبرزها الحماية من الجلطات.. استشاري يوضح 3 فوائد لتناول مرضى القلب للأدوية

أبرزها الحماية من الجلطات.. استشاري يوضح 3 فوائد لتناول مرضى القلب للأدوية

أبرز المواد
إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أبرز المواد
«المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة

«المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة

أبرز المواد

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بآمال حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بآمال حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة
http://almnatiq.net/?p=941964
المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومةً بآمال حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، من المتوقع أن يقرّها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحد من آثار تداعيات جائحة كورونا.
فقد ارتفع خام برنت 18 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولاراً للبرميل.
وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 26 سنتاً.

روابط ذات صلة

«الصحة» تعلن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى

«الصحة» تعلن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى
أبرزها الحماية من الجلطات.. استشاري يوضح 3 فوائد لتناول مرضى القلب للأدوية

أبرزها الحماية من الجلطات.. استشاري يوضح 3 فوائد لتناول مرضى القلب للأدوية
إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*