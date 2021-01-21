أسعار النفط ترتفع مدعومةً بآمال حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة

المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومةً بآمال حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، من المتوقع أن يقرّها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحد من آثار تداعيات جائحة كورونا.

فقد ارتفع خام برنت 18 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولاراً للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 26 سنتاً.