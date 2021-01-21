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الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=941966
المناطق - الرياض

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتنصيب فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.
كما هنأ الأمين العام معالي السيدة كمالا هاريس بتنصيبها نائبة للرئيس، متمنياً لهما التوفيق والنجاح وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر الدكتور الحجرف عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، مؤكداً حرص مجلس التعاون على العمل المشترك مع الإدارة الأمريكية الجديدة في كل ما يسهم في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحقق المصالح المشتركة للجانبين في جميع المجالات.

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