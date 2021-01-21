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“الصحة” تدعو إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وتُعلن تسجيل (212) حالة مؤكدة وتعافي (160) حالة

“الصحة” تدعو إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وتُعلن تسجيل (212) حالة مؤكدة وتعافي (160) حالة
http://almnatiq.net/?p=942152
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم ,تسجيل (212) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (365775) حالة، من بينها (2096) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (326) حالة حرجة.
كما تم تسجيل (160) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (357337) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6342) حالة ، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- , فيما تم إجراء (52105) فحوص مخبرية جديدة.
وأهابت الصحة بالجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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