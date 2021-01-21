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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8876.49 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8876.49 نقطة
http://almnatiq.net/?p=942155
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 1.81 نقطة ليقفل عند مستوى 8876.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سايكو، وزجاج، وجازادكو، وتكافل الراجحي، وجاكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، والإنماء طوكيو م، والاتحاد، والتعاونية، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و 1.96%.
فيما كانت أسهم شركات جازادكو، وزجاج، والإنماء، وسايكو، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات زجاج، والراجحي، والباحة، وأمانة للتأمين، وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 233.86 نقطة ليقفل عند مستوى 26045.62 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 160 ألف سهم تقاسمتها 693 صفقة.

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