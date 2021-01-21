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أمير القصيم يقف على المقر الجديد لميادين الفروسية والأبل

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أمير القصيم يقف على المقر الجديد لميادين الفروسية والأبل

أمير القصيم يقف على المقر الجديد لميادين الفروسية والأبل
http://almnatiq.net/?p=942176

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أرض المقر الجديد لميدان الملك سعود للفروسية, وميدان سباقات الإبل بمنطقة القصيم شرق الطرفية بمدينة بريدة.
واستمع سموه لشرح مفصل عن المقر الجديد لميادين الفروسية والأبل بالمنطقة, والواقع على مساحة تزيد عن 7 ملايين م2 , وتفاصيل تخصيص الأرض من قبل وزارتي “الشؤون البلدية والقروية” و”البيئة والبيئة والمياه والزراعة”, وتنفيذ المشروع وتوصيل الخدمات من قبل القطاعات الخدمية.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية التكاتف بين القطاعات بالمنطقة كافة لتنفيذ المشروع, لما لهذه الرياضات العريقة من اهتمام وعناية بالغة من قبل القيادة الرشيدة, مشدداً على ضرورة توفير الخدمات كافة خلال تنفيذ مثل هذا المشروع الهام، الذي يخدم هذه الرياضة العريقة.

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