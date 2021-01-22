احدث الأخبار

“صحيفة المناطق” تكرم البطل “عامر الشهري” وتقدم له مكافأة عشرة آلاف ريال
أبرز المواد
 الصحة لـ المتعافين من كورونا: ساعدونا في فهم آثار المرض
أبرز المواد
 فيصل بن فرحان: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن
أبرز المواد
 ارتياح دولي لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 الميمان: السياحة من أكثر القطاعات تضررًا في دول العالم بسبب جائحة كورونا
أبرز المواد
 وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية
أبرز المواد
 حماية المستهلك تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر
أبرز المواد
 مجمع “إرادة” للصحة النفسية بالرياض يُعرف بخدماته
أبرز المواد
 أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين الحربي والشيباني
أبرز المواد
 “سعد الخالدي” أحد مشاهير سناب شات يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة
أبرز المواد
 وزير النقل يكرم المتميزين في تطبيقات توجيه مركبات الأجرة
أبرز المواد
 تنفيذ تسعة مشاريع مياه وصرف صحي في القصيم بـ 360 مليون ريال
أبرز المواد
“صحيفة المناطق” تكرم البطل “عامر الشهري” وتقدم له مكافأة عشرة آلاف ريال

“صحيفة المناطق” تكرم البطل “عامر الشهري” وتقدم له مكافأة عشرة آلاف ريال

أبرز المواد
الصحة لـ المتعافين من كورونا: ساعدونا في فهم آثار المرض

الصحة لـ المتعافين من كورونا: ساعدونا في فهم آثار المرض

أبرز المواد
فيصل بن فرحان: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن

فيصل بن فرحان: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن

أبرز المواد
ارتياح دولي لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية

ارتياح دولي لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية

أبرز المواد

ارتياح دولي لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية

ارتياح دولي لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=942335
المناطق - الرياض

سجّل ارتياح دولي اليوم الخميس بعد عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية مؤكدة دعمها لها ومشيدة بدورها القيادي في مكافحة وباء كوفيد-19، في موقف مناقض لسياسة الرئيس السابق دونالد ترمب الذي سحب بلاده من المنظمة.

وبعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية، أكد الرئيس الأميركي السادس والأربعون خطه المختلف تماما عن سلفه الذي طالما قلل من خطورة فيروس كورونا المستجد وهاجم منظمة الصحة العالمية معتبرا أنها “دمية” بأيدي الصين.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر مساء الخميس أنه تحدث هاتفيا مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وقال “شكرتهما، هي والرئيس جو بايدن لالتزامهما إلى جانب المنظمة والصحة العالمية”.

وكان بايدن قد كلف خبير الأمراض المعدية الطبيب أنتوني فاوتشي القيام بمداخلة خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وفي كلمته، قال فاوتشي العضو السابق في خلية الأزمة التي شكلها ترامب قبل أن يعيّنه بايدن مستشارا، إن الولايات المتحدة “تنوي الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة”. كما شكر المنظمة “لدورها القيادي في الاستجابة الصحية العامة العالمية لهذا الوباء”.

وأكد أن “الولايات المتحدة مستعدة للعمل بالشراكة والتضامن لدعم الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 وتخفيف تأثيره في العالم وتعزيز هيئاتنا وإحراز تقدم في الاستعداد لأوبئة مستقبلية وتحسين صحة كل شعوب العالم ورفاهها”، وتخطت حصيلة كوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة رمزية الأربعاء، إذ تجاوز عدد الوفيات عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى 405 آلاف و400 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا جراء الوباء من حيث عدد الوفيات، وكذلك الإصابات التي تجاوز عددها 24,4 مليونا.

وأكد جو بايدن مرة جديدة أن مكافحة الوباء إحدى أولوياته. وفي هذا الإطار، كان الأمر بالعودة إلى صفوف منظمة الصحة من أولى القرارات التي افتتح بها ولايته.

وقال فاوتشي متوجها إلى غيبريسوس “بالأمس (الأربعاء) وقع الرئيس بايدن رسائل تنص على العودة عن إعلان الإدارة السابقة الانسحاب من المنظمة، وهذه الرسائل نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإليك يا صديقي”.

روابط ذات صلة

“صحيفة المناطق” تكرم البطل “عامر الشهري” وتقدم له مكافأة عشرة آلاف ريال

“صحيفة المناطق” تكرم البطل “عامر الشهري” وتقدم له مكافأة عشرة آلاف ريال
الصحة لـ المتعافين من كورونا: ساعدونا في فهم آثار المرض

الصحة لـ المتعافين من كورونا: ساعدونا في فهم آثار المرض
فيصل بن فرحان: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن

فيصل بن فرحان: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*