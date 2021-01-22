الصحة لـ المتعافين من كورونا: ساعدونا في فهم آثار المرض

المناطق - الرياض

وجه وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، المتعافين من فيروس كورونا للمساعدة في فهم الآثار طويلة الأمد للمرض.

ودعت الصحة المتعافين إلى المشاركة في استبيان أعدته الوزارة لهذا الغرض، حيث ﺗﺟري ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ الوزارة ﺑﺣﺛًﺎ ﺑﻌﻧوان: ﺗﺟﺎرب ﻣرﺿﻰ فيروس ﻛوروﻧﺎ (كوفيد 19) قصيرة وطويلة المدى.

وأشارت الصحة إلى أن الاستبيان يستهدف اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن أﺻﯾﺑوا ﺑـﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ (كوفيد- 19)، وكانت بداية الإصابة أو التشخيص قبل 4 أسابيع أو أكثر، بهدف فحص اﻷﻋراض طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى اﻟﺗﻲ عانوا منها.