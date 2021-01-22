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بدعم من أحد متابعي الصحيفة..

“صحيفة المناطق” تكرم البطل “عامر الشهري” وتقدم له مكافأة عشرة آلاف ريال

“صحيفة المناطق” تكرم البطل “عامر الشهري” وتقدم له مكافأة عشرة آلاف ريال
http://almnatiq.net/?p=942341
المناطق - عسير

قدمت صحيفة وجوال المناطق تكريماً خاصاً للبطل عامر بن موسى الشهري منقذ الطفل الذي سقط في السيل بمركز أحد ثربان منذ عدة أيام.
وقد تفاعل أحد قراء الصحيفة ومتابعي حساباتها على تويتر، “عميد متقاعد بالحرس الوطني – فضّل عدم ذكر اسمه” مع الموقف وقدم تكريماً عن طريق الصحيفة عبارة عن مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال، قام بتسليمها للبطل الشهري رئيس تحرير صحيفة المناطق المشرف العام على جوال المناطق الأستاذ محمد بن دوسري.

من جانبه قدم عامر الشهري شكره عبر “صحيفة المناطق” لكل من كرمه وأشاد بما قام به، مؤكداً أن ذلك كان بتوفيق الله تعالى له أولاً وأخيراً، مشيراً إلى أنه في تلك اللحظة التي رأى فيها الطفل وهو يتقلب وسط السيل الذي جرفه بسرعة البرق لم يفكر في أي أمر إلا محاولة إنقاذه مهما كلفه ذلك.

وعن قيام بعض الحضور بمنعه من اقتحام السيل خوفاً عليه من قوة السيل وأنه لن يستطع إخراجه، يقول: لم أكن ملتفتاً لما يقولون، وأكثر ما أذكره في تلك اللحظة أن أحد الحضور كان يشد ملابسي ويثنيني عن النزول للسيل، فقلت: توكلت على الله، وكنت أرددها حتى دخلت السيل والتقطت الطفل من وسط المياه واتجهت به نحو المتجمهرين على حافة السيل الذين ساعدونا على الخروج.

يذكر أن المواطن عامر الشهري قد قام بإنقاذ طفل جرفته سيول أحد ثربان شمال غرب محافظة المجاردة بمنطقة عسير بعد أن كان مجموعة من الشباب يجلسون على رصيف محاذ لوادي “أعشار” بمركز أحد ثربان، وسقط بهم الرصيف القريب من السيل، فخرجوا جميعاً إلا شابٌ يبلغ من العمر 16 عاماً لم يستطع الخروج بسبب صغر سنه وبنيته العضليّة، فاقتحم السيل وأنقذ الطفل قبل أن يلفظ أنفاسه، لينقل بعدها إلى المستشفى حيث قدمت له الإسعافات اللازمة ونجا بفضل الله تعالى..

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