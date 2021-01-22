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أمير عسير للمنقذ “الشهري”: بيض الله وجهك.. ويهديه سيارة مجهزة للإنقاذ

أمير عسير للمنقذ “الشهري”: بيض الله وجهك.. ويهديه سيارة مجهزة للإنقاذ
http://almnatiq.net/?p=942348
المناطق - عسير

كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عصر اليوم، البطل “عامر موسى الشهري” الذي أنقذ طفلاً من موت محقق في سيول أحد أودية مركز أحد ثربان أثناء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الفترة القريبة الماضية، وتصدر عناوين الصحف والبرامج التلفزيونية.

وقدم أمير المنطقة شكره للشاب “الشهري” بحضور الطفل “عبدالرحمن” الذي جرفه السيل ووالده، وأكد أن ما قام به هو عمل بطولي يفخر به كل أبناء المنطقة، وقال أمير عسير: “باسمنا كلنا، باسم أهالي المنطقة، بيض الله وجهك على شجاعتك”.. وقدم له هدية عبارة عن سيارة مجهزة بلوازم الإنقاذ.

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