أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

المناطق - وكالات

استقرت أسعار النفط اليوم، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، أثارت المخاوف حيال الطلب على الوقود في ظل الجائحة، فيما تجددت آمال المستثمرين مع ورود تقارير عن حزمة تحفيز اقتصادية أمريكية جديدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتين ليتحدد سعر التسوية عند 56.10 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً لتغلق على 53.13 دولاراً للبرميل.