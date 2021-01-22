استشاري يوضح 4 أسباب لانقطاع النفس الليلي

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 4 أسباب لانقطاع النفس الليلي.
وأوضح النمر، أن ظاهرة انقطاع النفس الليلي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولا يعرفون أسبابها والتي تعود إلى:
1- ارتفاع الضغط الشديد
2- ارتجاع المريء
3- انقطاع التنفس بسبب انسداد مؤقت لمجرى الهواء OSA
4- نقص تروية القلب
وكان “النمر” قد حذر من التهاون في بعض الأعراض التي يشعر بها البعض قائلاً: “لا تهمل أي ألم في الصدر أو كتمة أو حرارة في الجسم وصعوبة في التنفس ولا تقاومها، استدعي الإسعاف ليقوم المختصون بتقييم حالتك”.
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