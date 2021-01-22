النيابة العامة تحذر من مخالفة الإجراءات الصحية عند الدخول والخروج من منافذ المملكة

المناطق_ الرياض

أوضحت النيابة العامة أن الجهة المختصة في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة تتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، يحظر على مشغلي وسائل النقل في المنافذ حال الدخول عدم التقيد بالتعليمات الصحية المقررة في هذا الشأن واقتران ذلك بسلوك إجرامي يوجب المساءلة الجزائية المشددة

وأضافت النيابة العامة أن على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام -عند الوصول والمغادرة- بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وتابعت النيابة العامة أن على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة، أن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقًا للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وأكدت النيابة العامة أنه دون إخلال بالعقوبات الآتية غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته، أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.

وتتولى النيابة العامة التحقيق مع المتهم إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.