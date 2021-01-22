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«الزكاة والدخل»: مد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات 6 أشهر إضافية

«الزكاة والدخل»: مد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات 6 أشهر إضافية
http://almnatiq.net/?p=942379
المناطق_ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنه إلحاقًا للمبادرات التي تستهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ تم تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021م.

وتشتمل المبادرة الأخيرة على إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ العمل بالقرار، وذلك وفقًا لما يلي:

يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات – بالكامل – خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مارس من العام الجاري.

في حين يُعفى المكلّف من الغرامات بنسبة 75% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل – خلال الفترة من أبريل حتى شهر مايو من العام الجاري، وبنسبة 50% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات – بالكامل – خلال شهر يونيو من عام 2021م.

كما يطبق الإعفاء أيضًا على نفس الغرامات المشار إليها سابقًا في هذا البيان، والتي قد تنشأ عن أي ربط أو إعادة تقييم تجريه الهيئة لأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة (قبل تاريخ 08/06/1442هـ) بشرط أن يقوم المكلف بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي تم ربطه أو إعادة تقييمه من الهيئة كاملًا، مع تطبيق نسب الإعفاء وفقًا للمهل الزمنية التي يتم سداد أصل دين الضريبة خلالها حسب النسب الموضحة سابقًا أعلاه.

كما تشمل المبادرة الأخيرة؛ الإعفاء من الغرامات غير المسددة المشار إليها سابقًا في هذا البيان وبنسبة 100% إذا كان قد تم سداد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملًا قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة (قبل تاريخ 08/06/1442هـ).

 في حين لا تشمل هذه المبادرة الإعفاء من أي غرامات تم إيقاعها من الهيئة بخلاف غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار وتصحيح الإقرار، كما لا تشمل الغرامات التي تم إيقاعها بناءً على مخالفات التهرب الضريبي، وكذلك الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة (قبل تاريخ 08/06/1442هـ).

ودعت الهيئة جميع الأشخاص الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول المبادرات إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بها والذي سيُصدَر لاحقًا، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة gazt.gov.sa، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد(19993) أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.(gazt.gov.sa)

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