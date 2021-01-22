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داعش الإرهابي يتبنى التفجير الانتحاري المزدوج ببغداد

داعش الإرهابي يتبنى التفجير الانتحاري المزدوج ببغداد
http://almnatiq.net/?p=942383
المناطق_وكالات

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم انتحاري مزدوج أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل في سوق في وسط بغداد.

وكان هجوم الخميس هو الأكثر خطورة الذي يستهدف العاصمة العراقية بغداد منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال التنظيم عبر قناته على التليغرام إن انتحارياً اتجه نحو تجمع في ساحة الطيران المركزية، وعندما بدأ الناس بالتجمع فجر حزامه الناسف.

وأشار إلى أن انتحارياً آخر فجر نفسه عندما بدأ الناس في التجمع بعد الانفجار الأول.

وقال متحدث باسم الجيش إن انتحاريين فجرا نفسيهما أثناء مطاردتهما من قبل قوات الأمن.

ونقلت قناة “دجلة” الفضائية عبر حسابها على موقع توتير اليوم، عن شهود عيان قولهم إن الإنتحاري الأول فجر نفسه بعد أن أدعى أنه مريض وجمع الناس حوله.

وأضاف الشاهد أن الانفجار الثاني وقع بعد حوالي 10 دقائق من الانفجار الأول.

واصيب نحو 110 أشخاص بينهم 36 يخضعون للعلاج في المستشفيات.

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