مقتل جنديين سودانيين بانفجار في معسكر للجيش

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قتل جنديان سودانيان وأصيب اثنان آخران، أمس الخميس إثر انفجار قوي هز معسكر للجيش السوداني على حدود ولايتي القضارف وسنار.

وقالت مصادر عسكرية سودانية، إن الحادث المفاجئ وقع بمنطقة “ام دبلو” الحدودية مع ولاية سنار.

وأضافت، قتل اثنان من القوات المسلحة المشتركة وأصيب مثلهما وجرى نقلهم الى مدينة القضارف.

وأوضحت المصادر أن الانفجار نتج عن انفجار مدفع داخل المعسكر.

ولم تصدر القوات المسلحة السودانية أي توضيحات بشأن الحادث.

وفي 13 يناير الجاري انفجرت طائرة عسكرية بولاية القضارف الواقعة شرق البلاد دون الكشف عن الأسباب.

وكانت الطائرة محملة بأسلحة وذخائر واحترقت بالكامل في مطار “ود زائد” بمحلية الشواك. ونجا طاقم الطائرة من تلك الحادثة التي أدت إلى احتراق الطائرة بنحو كامل.