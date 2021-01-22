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رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الانتحاري الإرهابي المزدوج في بغداد

رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الانتحاري الإرهابي المزدوج في بغداد
http://almnatiq.net/?p=942437
المناطق - وكالات

أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير الانتحاري الإرهابي المزدوج الذي وقع وسط العاصمة العراقية بغداد، وتسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين الأبرياء.
وأعربت الرابطة عن ألمها الشديد لهذا المصاب الإرهابي المروع، ووقوفها مع حكومة العراق وشعبه العزيز لمواجهة أشكال الإرهاب كافة، مؤكدةً يَقيْنَها التام بأن هذه المحاولاتِ اليائسة بالرغم من فضاعة جُرمها إلا أنها – بعون الله تعالى – لن تزيد العراق إلا عزيمة وقوة، ومضياً في اطراد ازدهاره ونمائه.
جاء ذلك في بيان صدر عن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مشيرًا إلى أن الرابطة “بمجالسها ومجامعها وهيئاتها العالمية وباسم علماء ومفكري وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها العالمية” تؤكد تضامنها الكامل مع العراق حكومة وشعباً في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، مع الدعاء بأن يتغمد الله تعالى المتوفين بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جنته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يَدْحر المولى جل وعلا الشر وأهله ويُخْزِيَ باطله إنه سميع مجيب.

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